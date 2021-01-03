«تعليم المنوفية» يكرم طالب مثل مصر في المسابقة الإفريقية للروبوت

كرم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، الطالب عمر عماد درويش بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بشبين الكوم، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتأهله لتمثيل مصر على مستوى قارة أفريقيا في المسابقة الأفريقية للروبوت عن الذكاء الاصطناعي لابتكار مشروع يساعد الكائنات البحرية.وأكد مدير تعليم المنوفية على دعمه وكافة القيادات التعليمية، لكل أبنائنا المبتكرين والمبدعين والموهوبين ومساعدتهم، لتنمية مهاراتهم ومواهبهم باعتبارهم الاستثمار الأمثل في نجاح العملية التعليمية.حضر مراسم التكريم سناء دراز، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والمشرف على الأنشطة التربوية بالمديرية، وسامح أبو حسين، مدير مدرسة الطالب المكرم.