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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان: لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية لمتلقي لقاح كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 01:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال وزير صحة عُمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي إنه تم تطعيم 7 آلاف و600 شخص بالسلطنة حتى اليوم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية "إلا ما هو متوقع"، واصفًا اللقاح بأنه "آمن وسليم".

وأوضح الوزير-في تصريح أوردته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم، وأن اليوم هو الثامن للحملة التطعيمية ضد الفيروس، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي.

وأضاف أنه تم تطعيم 4 ملايين شخص حول العالم وأنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات خطرة، داعيًا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مراكز التطعيم، مُذكرًا أنه حتى مع توفر اللقاح فإنه يجب التقيد بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن السلطنة صُنفت في العام 2016 بأنها الدولة الأولى بين 127 دولة في إدارة اللقاحات، مؤكدًا أنه لم يتم استخدام أي لقاح في البلاد إلا بعد الاطلاع على الدراسات والتجارب السريرية وتسجيل التطعيم والدواء في بلد المنشأ واستخدامه.

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