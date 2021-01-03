في ذكرى اغتيال سليماني.. نائبان عراقيين يتظاهران أمام السفارة الأمريكية

في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قرر النائبان في البرلمان العراقي، حسن فدعم ويوسف الكلابي، اليوم الأحد، بمقطع فيديو، وهما يتظاهران أمام السفارة الأمريكية ببغداد.وبحسب الفيديو، تحدث النائب العراقي حسن فدعم محتجا على السفارة الأمريكية بسبب اغتيال المهندس وسليماني، ووصفها بـ"سفارة الشر" وهدد بأخذ "الثأر" منها.وتوجه الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.