تغريم 150 مواطنا وسحب 200 رخصة لعدم ارتداء الكمامة في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوخي الحذر من العدوى، وضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والشوارع.قاد الحملة، العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامه لمرورالقليوبية، والعميد السيد رصاص، مأمور قسم أول بنها، وجرى عمل مجموعة من الأكمنة في شوارع العاصمة بنها أمام محطة السكة الحديد، وعلى الطرق العامة.وأسفرت الحملة عن سحب 200 رخصة قيادة وتسيير مركبات، وتغريم 150 مواطنًا 50 جنيها لظهورهم في المواصلات العامة والشوارع دون ارتداء الكمامات.وأكد مصدر أمني، أنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ الخمسين جنيه، يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة.وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم ارتداء المواطنين الكمامة داخل سيارت السيرفيس والأجرة، يتم سحب رخصة قائد السيارة والتنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.