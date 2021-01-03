ضبط مخزن أدوات تعقيم فاسدة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية من ضبط (151080عبوة "جيل مطهر – كحول – مستحضرات تجميل - صابون") بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها، ( 5200 لتر كحول إيثيلى بدون مستندات "مجهول المصدر") مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.