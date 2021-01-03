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حظيت وزارة الإنتاج الحربي باهتمام كبير من الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وشاركت في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية في مجالات متعددة.وتمتلك الإنتاج الحربي منظومة متكاملة صناعية، تدريبية، بحثية، نظم معلومات IT، وإنشاءات، وهو ما جعلها جزءًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة."الدستور" استعرضت في Story Mab دور الإنتاج الحربي في دعم المشروعات الكبرى بالدولة.