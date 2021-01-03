ضبط المتهمين بتعليق معاق ذهنيًا على عمود بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة تعليق شخص معاق ذهنيًا على عمود خرساني. حيث كانت صورة الرجل المعاق معلقًا على أحد الأعمدة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.بالفحص تبين قيام شخصين مقيمين بمحافظة الشرقية بتعليق المجنى عليه "معاق ذهنيًا" على أحد الأعمدة الخرسانية وتصويره على سبيل المزاح وبسؤال والد المجنى عليه اتهم الشخصين سالفى الذكر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول الذى تم تصوير الواقعة به.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة.