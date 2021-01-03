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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي غرب القاهرة يوقف أعمال بناء بدون تصريح في نقابة المحامين

الأحد 03/يناير/2021 - 01:29 م
وقف أعمال بناء
وقف أعمال بناء
مصطفى عبدالله
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أوقف حي غرب بمحافظة القاهرة، أعمال بدون تصريح بمبنى نقابة المحامين بشارع مسيس تقاطع شارع عبد الخالق ثروت.

كما تابع الحي تنفيذ قرار إيقاف أعمال بدون ترخيص بشارع العزيز عثمان - الزمالك، كما انتهى من اصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 13 شارع عبد الخالق ثروت، وتم المرور على البالوعات والتأكد من تسليكها وتم تطهير بالوعات الأمطار بشارع حسن صبري وشارع البرازيل.

وواصل حي غرب مراجعته لتراخيص المحلات والإعلانات، ومراجعة التراخيص والإعلانات بشارع عبدالخالق ثروت.

وجاءت الاعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة الشوارع والتصدي للبناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستعادة الواجهة الحضارية لشوارع الأحياء.

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