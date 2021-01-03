مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

في حادث مروع بقرية كفر الشبع التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لقى شاب مصرعه أثناء توزيع "دعوات زفافه" وقبل زفافه بأسبوع، أثناء تصادم دراجته النارية مع أخرى، وتم نقله إلى مستشفى الشهداء جثة هامدة قبل وصوله، حيث لقي مصرعه على الفور.يروي، أحد أقارب المتوفى رمضان محمد تعيلب، اللحظات الأخيرة لوفاته، قائلا: "الأهالي بلغونا بوفاة أحمد وكانت صدمة كبيرة، أحمد كان رايح عند أهل عروسته علشان يديهم كروت الفرح بتاعه"، مؤكدا أن الحادث وقع بين دراجتين ناريتين أول أمس، ولقي "أحمد" مصرعه كما لقي الطرف الثاني أيضا مصرعه.وأضاف "تعيلب" أن جميع أصدقاء "أحمد" بقرية كفر الشبع، وقع عليهم خبر وفاته كالصاعقة مستطردا: "لأننا كلنا عارفين بعض، والكل بيعتبر أحمد زي ابنه"، مضيفا أن المتوفى كان يعمل سائقا في إحدى المصانع الخاصة في القاهرة، وجاء إلى القرية استعدادا لحفل زفافه.