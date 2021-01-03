بدءا من الغد.. إغلاق جزئي لكنيسة الروم الكاثوليك بمصر

أعلن الأنبا جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك، الاغلاق الجزئي للكنيسة بدءا من غد الاثنين 4 يناير وحتى يوم 14 مارس.وقال الانبا جورج بكر، إن الكنيسة ستكتفي بقداس واحد فقط يوم الاحد، واخر في يوم عيد الغطاس واخر يوم عيد دخول المسيح للهيكل، مع الغاء قداسات الأربعين.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.