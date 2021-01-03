اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

كشفت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يوجد اتجاه داخل الوزارة لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى مرة واحدة وهى فى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحتسب درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على العام كله، على أن يكون محتوى الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني.وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا يوجد نية لاستبدال امتحانات الشهادة الاعدادية بالأبحاث.وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه هو المتداول الآن داخل الوزارة، وقد تم الاستقرار عليه بنسبة 80% فى ظل الجائحة الثانية لفيروس كورونا.