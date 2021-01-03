الحكومة التركية تتربح من الخمور.. ومطالبات بتأجيل زيادة الضرائب عليها

أكد موقع "أحوال" التركي، أن رئيس اتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK) طالب الحكومة يوم السبت، بتأجيل الزيادات الضريبية على المشروبات الكحولية في عام 2021 في محاولة لوقف العدد المتزايد للوفيات الناجمة عن تعاطي الكحول الفاسد في جميع أنحاء البلاد.وقال بنديفي بالاندوكين رئيس الاتحاد إن زيادة الضرائب وراء ارتفاع إنتاج الخمور المغشوشة في تركيا.وقال بالاندوكين: "عندما نضع في اعتبارنا الزيادة الحادة في عدد إنتاج الكحوليات المغشوشة وأولئك الذين يموتون بسبب ذلك، يجب ألا تكون هناك زيادة في ضرائب المبيعات للمشروبات الكحولية".وتنفذ تركيا زيادات ضريبية على المشروبات الكحولية مرتين في السنة بما يتماشى مع حصتها في مؤشر أسعار المنتجين المحليين.ومنذ أكتوبر، لقى أكثر من 90 شخصًا حتفهم في تركيا بسبب تسممهم بسبب الكحوليات غير المشروعة.ودفع ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية في تركيا، بسبب ارتفاع الضرائب إلى حد كبير، الأتراك إلى إنتاج واستهلاك المزيد من المشروبات الروحية المزيفة في السنوات الأخيرة.وقد تسبب هذا في ارتفاع حالات التسمم الكحولي مع تحول المزيد من الناس إلى بدائل السوق السوداء.وارتفعت تكلفة الكحول والتبغ في تركيا بنسبة 22.4 في المائة في يونيو وحده.