مقتل حاكم الظل بحركة طالبان في غارات للقوات الجوية الأفغانية
الأحد 03/يناير/2021 - 01:21 م
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد، مقتل حاكم الظل لدى حركة طالبان لمنطقة سانجين بإقليم هلمند جنوب البلاد في غارات للقوات الجوية الأفغانية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية ان الملا شفيع الله المعروف أيضا بمولوي ناظم قتل في غارات جوية حكومية، كما أصيب 3 مسلحون لدى طالبان في العملية.
من جانبها، لم تعلق حركة طالبان بعد على الغارات الجوية للقوات الجوية الأفغانية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية ان الملا شفيع الله المعروف أيضا بمولوي ناظم قتل في غارات جوية حكومية، كما أصيب 3 مسلحون لدى طالبان في العملية.
من جانبها، لم تعلق حركة طالبان بعد على الغارات الجوية للقوات الجوية الأفغانية.