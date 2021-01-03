مقتل حاكم الظل بحركة طالبان في غارات للقوات الجوية الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد، مقتل حاكم الظل لدى حركة طالبان لمنطقة سانجين بإقليم هلمند جنوب البلاد في غارات للقوات الجوية الأفغانية.وذكر بيان صادر عن الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية ان الملا شفيع الله المعروف أيضا بمولوي ناظم قتل في غارات جوية حكومية، كما أصيب 3 مسلحون لدى طالبان في العملية.من جانبها، لم تعلق حركة طالبان بعد على الغارات الجوية للقوات الجوية الأفغانية.