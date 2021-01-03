لمخالفات في التراخيص.. إحالة مسؤولين بوحدة محلية بالغربية للنيابة

قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تحويل مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، ومسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الهياتم إلى النيابة.كان رئيس مدينة المحلة الكبرى تلقى تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص سجلات المحاضر والتراخيص بالوحدات المحلية، يتضمن رصد مخالفات هندسية بالوحدتين منها عدم وجود سجل لملفات التراخيص، والأخطاء الواردة في طلبات المرافق لمباني بدون ترخيص، وعدم قيام مسؤولي تلك الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فأصدر قراره المتقدم.