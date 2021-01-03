محافظ الشرقية يحيل «أمن مستشفى الحسينية» للتحقيق بعد تصوير «واقعة الأكسجين»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة فنيّة للتحقيق في واقعة الفيديو المتداول عن وفاة عدد من المرضى في مستشفى الحسينية.وأضاف في بيان اليوم، أنه فور انتشار الفيديو توجّه إلى المستشفى للتأكد من صحة نقص الأكسجين، وبالفحص تبيّن أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة.وأشار إلى أن الأكسجين متوفر بالمستشفى، وهناك 17 طفلا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.ولفت إلى أن الأكسجين المغذي لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق، وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.وأكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.