مصادر بـ«التعليم» تكشف كواليس امتحانات «أولى وتانية وتالتة» ثانوي عقب التأجيل

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الكواليس الجديدة التى تناقش داخل الوزارة الآن بشأن الامتحانات عقب قرار رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات وعقدها بعد 20 فبراير بسبب جائحة كورونا.وقالت المصادر لـ"الدستور" إنه لا رجعة عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسوف تكون من المنزل، ولا يوجد أى نية لدى الوزارة لإلغائها.وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات عقب 20 فبراير، أما عن الصف الثالث الثانوي أكد المصدر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تعقد فى المدارس وفقًا للمتغيرات التى ستحدث فى ظل كورونا.وأضاف أن طلاب الصف الثالث الثانوي سيكون لهم امتحان تجريبي سوف يعقد فى مارس المقبل على التابلت وتستعد الوزارة له.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى مصادر التعلم للطلاب، وسوف يتم الإعلان رسميًا عن المصادر الجديدة قريبًا.