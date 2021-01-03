ضبط عاطلين بكيلو حشيش في الساحل

نجح رجال أمن العاصمة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام بحوزة عاطلين بالقاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث الساحل، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى –2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.