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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية ألمانية تدعو لتمديد الإغلاق الحالي إلى نهاية يناير

الأحد 03/يناير/2021 - 01:17 م
ماركوس زودر
ماركوس زودر
وكالات
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دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية لتمديد الإغلاق الحالي القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمحددة حتى 10 يناير الجاري لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية الشهر.

وقال ماركوس زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب تمديد الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري، أية تخفيفات سريعة ستعيدنا إلى الوراء".

وجاءت هذه التصريحات لزودر قبل مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المخطط له مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء القادم.

تجدر الإشارة إلى أن زودر يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يشكل الاتحاد المسيحي مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، ويكوّن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

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