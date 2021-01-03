1466 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1466 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة النمساوية في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 365 ألفا و768 حالة، تعافى منها 338 ألفا و831 حالة، بينما توفيت 6324 حالة، فيما تتواجد 2227 حالة في المستشفيات منها 363 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 332 حالة، تليها سالزبورج 274 حالة، تيرول 215 حالة، النمسا العليا 194 حالة، وفيينا 157 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 49 حالة.