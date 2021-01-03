تشغيل 3 مدارس زراعية لأول مرة بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إنجازاتها تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية.وأشارت المديرية في بيان لها، إلى أنه تم تشغيل ثلاث مدارس زراعية لأول مرة بالقاهرة، اعتبارا من العام 2020 - 2021 وفقا لمقترح عرضه وكيل تعليم القاهرة محمد عطية على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.حيث أصدر تعليماته ببدء التشغيل فأصبحت القاهرة تشمل أنواع التعليم الفني المختلفة، وتم إلحاق المدارس الثلاث على مدارس التعليم العام لتعمل بمنهجية الجدارات بتخصصي، فني معامل وفني تصنيع غذائي، وتم تحديد إدارات وسط القاهرة والوايلي والخليفة والمقطم كإدارت تتبع لها المدارس، كما تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والإعلان عن شغل الوظائف بالمدارس من العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، وتم اختيارهم وفق شروط ومواصفات العمل بالمدارس الزراعية.كما تم تدريب الهيكل الفني والإداري استعدادا لاستقبال الطلبة الدارسين، وكانت بمثابة خطوة جيدة، تستوعب الطلبة وفق احتياجاتهم الدراسية ورغبتهم في دراسة التعليم الزراعي الجديد.