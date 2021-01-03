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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: المدارس البريطانية آمنة ويمكن للطلاب ارتيادها

الأحد 03/يناير/2021 - 01:13 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المدارس في إنجلترا آمنة ويمكن للطلاب ارتيادها، ولكن حذر من أنه ربما يضطر لاغلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون قال في برنامج مع المذيع اندرو مار على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد، "علينا أن نبقى الأمور قيد الملاحظة المستمرة، ولكننا سوف نتخذ القرارات ليس لأي اعتبارات سياسية، ولكن وفقا لوضع الصحة العامة".

وحذر جونسون من أنه ربما يكون هناك حاجة لتشديد الإجراءات في حال استمر الوضع الوبائي في الازدياد سوءا.

ولكنه أشار إلى أن التعليم يمثل أولوية، مضيفا أن الاختبارات سوف تنتهى خلال أسابيع.

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت أوامرها بإغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن مع بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ضغوط من السلطات المحلية.

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