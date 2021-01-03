برلماني: مصر تدخل 2021 باقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات

توقع النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، عدم تأثر الاقتصاد المصري خلال عام 2021 بتداعيات فيروس كورونا، مثل الكثير من اقتصاديات دول الجوار، موضحا أن اقتصاد مصر يدخل العام الجديد بآداء قوي ومتين، بعدما حقق في العام الماضي2020 نموا إيجابيا.وقال عضو مجلس النواب، إن عام 2020 كان عام الانطلاقة للاقتصاد الوطني واستطاع إثبات وجوده وإجراء إصلاحات عدة، مضيفا أن وباء كورونا عطل بعض خطواته لكنه ما يزال أحد أكبر الاقتصادات الصاعدة في العالم وفق تقارير البنك الدولي، وتقرير صندوق النقد الدولي، قائلا: "قادر على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية ومساندتها دون تأثر كبير أو اهتزاز".وأضاف نائب الإسكندرية، أن الآداء القوي للاقتصاد المصري يعود في الأساس للإصلاحات الجذرية التي قادها الرئيس السيسي والتي لولاها لما كنا في هذا الموقف اليوم، مشيرًا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه رغم المعارضة الكبيرة له وترشيد الدعم الموجه لقطاعات عدة مثل الطاقة وغيرها، وتوسع إجراءات الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة تؤكد صمود الاقتصاد المصري خلال عام 2021 الجاري في مواجهة العواصف.