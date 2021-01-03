وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل أول معرض لتحويل السيات للعمل بالطاقة النظيفة

تنطلق غدا الإثنين فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض يتضمن عقد 11 ورشة عمل للجمهور والمختصين لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي توفر كافة المعلومات حول مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وخطوات إتمام التحويل، مشيرةً إلى أن ورش العمل تناقش أيضًا فوائد استخدام الغاز الطبيعي للسيارات وكيفية الاستفادة من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة إلى جانب إلقاء الضوء على آليات التمويل المتاحة في إطار المبادرة.ولفتت الوزيرة إلى أن ورش العمل تضم عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية المحلية والدولية والخبراء والمسئولين ورجال الصناعة وممثلي البنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات الغاز الطبيعي.وأوضحت جامع أن المعرض سيشهد أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا للأسواق الخارجية.جدير بالذكر أنه سيتم خلال افتتاح المعرض إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلًا عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.