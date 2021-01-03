قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون الوجه القبلي

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجون الوجه القبلى ( سجن أسيوط - سجن قنا - سجن الوادى الجديد ) تقديم الرعاية الطبية للنزلاء.. حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.