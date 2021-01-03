روسيا: قوات الصواريخ الاستراتيجية تنفذ أكثر من 200 تدريب خلال 2021

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستنفذ في العام الحالي أكثر من 200 تمرين وتدريب من مختلف المستويات.وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء " تاس" أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستنفذ في عام 2021 أكثر من 200 تدريب على مستويات مختلفة، بما في ذلك التدريبات التكتيكية، والتكتيكية الخاصة بمشاركة الأفواج والفرق الصاروخية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات ستشمل أيضا تدريبات القيادة والأركان.وأوضح البيان أن التدريبات ستشارك فيها التشكيلات الصاروخية، التي تم تسليحها بأحدث أنظمة الصواريخ، وبمشاركة القوات المختلفة من الدوائر العسكرية في مختلف مناطق روسيا.يُذكر أنه في العام الماضي، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 200 تدريب على مختلف المستويات، تضمنت عمليات مناورات واسعة النطاق على طرق الدوريات القتالية بواسطة أفواج الصواريخ، شملت مقاطعات مختلفة في روسيا من تفير إلى إيركوتسك.