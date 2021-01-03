نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعطيل الدراسة مؤقتًا بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من تفشي العدوى، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والتلاميذ من جميع المراحل التعليمية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على وقف مجموعات التقوية في المدارس وأي تجمعات للطلاب حتى يتحسن الوضع الصحي الذي تسبب فيه فيروس كورونا.