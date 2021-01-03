نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021
الأحد 03/يناير/2021 - 01:33 م
هبه محمدطباعة
نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021، تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " من قبل أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال، حيث أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثانية 2021، مؤكدًا على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية.
ونوه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن توجيه عام رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021 والتنسيق الإلكتروني أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور، تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.
ويقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الوزارة لن تعقد أي اختبارات سواء إلكترونيًا أو ورقية قبل 20 فبراير المقبل، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات من المنزل لطلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي في يناير الجاري.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الطلاب بالتركيز فقط في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية و بنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.
ونوه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن توجيه عام رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021 والتنسيق الإلكتروني أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفقًا للأماكن المتاحة حاليًا، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور، تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.
ويقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021.
نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثانية 2021كشف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثانية 2021، مؤكدًا على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية وهو: www.cairogovresults.com
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الوزارة لن تعقد أي اختبارات سواء إلكترونيًا أو ورقية قبل 20 فبراير المقبل، مشددة على أنه لا صحة لعقد امتحانات من المنزل لطلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي في يناير الجاري.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الطلاب بالتركيز فقط في استكمال المناهج حتى 15 يناير الحالي والاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على المنصات التعليمية و بنك المعرفة المصري لحين انتهاء إجازة نصف العام التي يبدأ يوم 16 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2021 الحالي.