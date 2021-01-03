بابا الفاتيكان: يُمكننا أن نصبح أطفالًا لفترة صغيرة

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: «من خلال التأمّل في مشهد الميلاد، يمكننا أن نصبح أطفالًا لفترة صغيرة وأن نسمح بأن تولد فينا مجدّدًا الدهشة إزاء الأسلوب الرائع الذي أراد الله، من خلاله أن يأتي إلى العالم، وهذا الأمر سيجعل الحنان فينا يولد من جديد، ونحن اليوم بحاجة ماسة للحنان».وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كان الوباء قد أجبرنا على الابتعاد عن بعضنا البعض، فإن يسوع، في المغارة، يظهر لنا درب الحنان لكي نكون قريبين من بعضنا البعض، ولكي نكون بشرًا، لنتبع إذًا هذا الدرب».واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بالعيد في السابع من يناير المقبل.