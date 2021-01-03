7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، حجز طعن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات- للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والمتضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم: المستشار الراحل أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.