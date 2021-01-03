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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسرب محدود بخط غاز في بني سويف «دون أضرار»

الأحد 03/يناير/2021 - 01:16 م
خط غاز بني سويف
خط غاز بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الموقف الحالي الخاص بتسريب "محدود" بخط الغاز 7 بار، بمنطقة المفارق آخر شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والتي حدثت اليوم الأحد على إثر تآكل في فتحة اللحام حرف "T" بالخط الرئيسي، مؤكدا أنه لم يسفر عنه أي ضرر، والتأكد من استقرار الموقف بالشارع محيط التسريب، مع تكليف الجهات المعنية بالتواجد الدائم حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكلف محافظ بني سويف "فور علمه بالتسريب"، رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، والذي توجه بصحبة فريق من الجهات المختصة، ضم المعنيين من الوحدة المحلية والحماية المدنية والمرور والشرطة وشركة الغاز الطبيعي والكهرباء، والذي قام باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، بداية من فرض عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، فيما يقوم حاليا فنيو شركة الغاز بأعمال إصلاح وصيانة الجزء المتضرر من الخط، ليتم بعد ذلك إعادة الخدمة لطبيعتها.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستمرار فرض كردون التأمين بمحيط المنطقة كإجراء احترازي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، موجها بعمل تكثيف أعمال المراجعة الفنية الشاملة لجميع وصلات اللحام بالخط، وتأمينها بالشكل الفني الآمن والمطلوب لمنع تكرار مثل تلك المشكلة، مع ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الفنية لكل خطوط الغاز بالمدينة.

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