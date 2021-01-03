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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 18 مقرًا للدروس الخصوصية بالبحيرة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:02 م
تشمييع مركز تعليمي
تشمييع مركز تعليمي
البحيرة معوض هويدى
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أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز "شبراخيت - ايتاى البارود - الرحمانية - كفر الدوار - التحرير - الدلنجات - مركز وبندر كفرالدوار - ابو حمص".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت أسفر عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسي والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت.

كما تم المرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس، وتم غلق مقر بقرية المسين لمعلم لغة عربية خارج التربية والتعليم وتم الغلق والتشميع وباقى المقرات الأخرى للدروس الخصوصية جميعها مغلقة.

كما تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق قرية السبعين بمجلس قرية كوم اشو التابعة لدائرة مركز كفر الدوار، وتم الغلق والتشميع، وتم غلق مقر للدروس الخصوصية بأرض الصلاح، وتم ضبط مدرسين يقومان بإعطاء دروس بعمارة تحت الإنشاء وتم غلق المقرات وأخذ الإجراءات اللازمة وأخذ إقرارات عليهما بعدم إعطاء دروس مرة أخرى.

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