رفع كفاءة ما حول الصالة المغطاة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد

واصلت أجهزة محافظة القاهرة الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها بالصالة المغطاة.دهنت الورش الإنتاجية بقسم النقاشين بهيئة نظافة القاهرة، البوابات بشارع صلاح سالم أمام استاد القاهرة، بمتابعة من المهندس محمود عبد العظيم مشرف الأعمال محمد بيومي.ومن جهته قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المنطقة الشرقية استعدت لبطولة العالم لكرة اليد برفع كفاءة ما حول استاد القاهرة والصالة المغطاة استقبالا للبطولة.وأشار "صابر" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي كانت مقامة بمصر سهلت عملية رفع الكفاءات نظرا للانتهاء من تطويرات ما حول استاد القاهرة.