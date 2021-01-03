ضبط عصابة تدير وكرا لتصنيع البودر المخدر في الهرم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكرًا لتصنيع مادة البودر المخدرة والإتجار بها.وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر وزنت ٦٢٥ جرام، كمية من مسحوق أصفر اللون وزنت ٢٥٠ جرام، مبلغ مالى، ٥ هواتف محمولة، ميزان حساس، الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.