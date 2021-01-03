إطلاق الحلقة الأحد من «معجم الإيمان المسيحي»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة «معجم الإيمان المسيحي».جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل «فيس بوك» عن «الأبولينارية».والأبولينارية هى بدعة مسيحانية في القرن الرابع، جاهر بها أبوليناريوس اللاذقي، حيث أنكر أن للمسيح نفسًا بشريًا، معتبرًا إياها معارضة للاهوت.