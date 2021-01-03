شركتان مصريتان تخاطبان إثيوبيا لتعويضهما عن خسائر بسبب أزمة تيجراي

تقدمت شركتان مصريتان بخطاب مسجل إلى السفارة الإثيوبية في القاهرة يعبرن فيه عن استيائهم الشديد من مناخ الاستثمار الإثيوبي الذي كبدهما خسائر فادحة، نتجت عن توقف العمل بسبب هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم "تيجراي" بشمال البلاد، واندلاع حرب أهلية في المنطقة وانقطاع الاتصال بكافة استثماراتهم، مطالبين الحكومة الأثيوبية بتوضيح شامل للأوضاع في المنطقة الصناعية المصرية هناك ورؤيتها المستقبلية لكافة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية على الأراضي الأثيوبية في ظل الظروف الحالية.وقال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في إثوبيا لم تستطع المصانع المصرية هناك الوفاء بعقود التصدير وعقود التوريدات المطلوبة للدول الأخرىـ الأمر الذي أوقع عليها شروط جزائية ضخمة بالإضافة إلى تحملها قيمة الخامات التي لم يتم تصنيعها أو بيعها أو حتى التأكد من عدم سرقتها أو تلفها بسبب انقطاع الاتصال بالمنطقة.وأكد أن المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها تجاه دولة إثيوبيا حسب قانون الاستثمار الأثيوبي حتى اندلاع الحرب الأهلية وحاليا تتحمل جميع مرتبات العاملين من المصريين والأثيوبيين على حد سواء وطبقا للاتفاقيات الرسمية بين دولتي مصر وإثيوبيا التي تنص على حماية الاستثمارات الخاصة بمواطني الدولتين في كلا من البلدين وتعويض المستثمر من الدولة الأخرى في حالة تعرضه لأضرار غير تجارية نتجت عن قرارات حكومية للدولة المستضيفة، فإننا نطالب الحكومة الإثيوبية بحماية استثمارتنا وتعويض الخسائر الناتجة عن هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم التيجراي وتوقف العمل به وسداد جميع الشروط الجزائية التي وقعت على المصانع المصرية،بالإضافة إلى سداد أجور العاملين فى تلك الفترة.وأوضح السقطي، أن التعرض للاستثمارات الأجنبية سواء المصرية أو غيرها وعدم تعويضها عن الخسائر غير التجارية التي لحقت بها سيكون له مردود سلبي على كافة مؤشرات الاقتصاد الأثيوبي، خاصة وأن إثيوبيا عضو في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الدولي التي تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية في البلدان الموقعة، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمار بين مصر وأثيوبيا يمكن اللجوء إليها لتتحول القضية بعد ذلك فى المحاكم الدولية لتكون قضية بين دولة أمام دولة وليس مستثمرين أمام حكومة.وفيما يتعلق بلجوء المستثمرين المصريين للتحكيم الدولي لحماية استثماراتهم في إثيوبيا، قال السقطي، إن هناك ثلاث مكاتب محاماة كبرى متخصصة في التحكيم الدولي يقومون بدراسة القضية، كما أننا تلقينا عروض من عدد من المحامين المصريين المتطوعين ولكننا لم نتخذ أي إجراء رسمي حتى الآن سوى مخاطبة الملحق التجاري الإثيوبي بالقاهرة رسميا، وفي انتظار الرد في محاولة للوصول إلى حل بطريقة ودية أولا احتراما للعلاقات الطيبة بين البلدين.وأضاف، أنه جاري الاتصال حاليا بأصحاب المصانع الأجنبية الأخرى العاملة في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا والتي توقفت عن العمل وتضررت مثل المصانع المصرية لتوحيد الجهود والحصول على تعويض مناسب، مشيرا إلى أن تلك المنطقة بها العديد من المصانع السعودية والهندية والتركية.