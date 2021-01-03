ضبط ترسانة سلاح في أسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط: بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة سائق، وحاصل على دبلوم- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز، حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.