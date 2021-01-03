ضبط ترسانة سلاح في أسيوط
الأحد 03/يناير/2021 - 01:21 م
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط: بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة سائق، وحاصل على دبلوم- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز، حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.