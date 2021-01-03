يفتتح غدا برعاية السيسي.. تفاصيل معرض تحويل السيارات للعمل بالغاز

تنطلق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة "الغاز الطبيعي" غدا الإثنين، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4- 6 يناير الجاري.تشارك في المعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركاتها التي تعمل في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، منها وزارة التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والبيئة والنقل والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.يأتي هذا المعرض بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستفادة بثروات مصر الطبيعية من الغاز الطبيعي، وكيفية الاستفادة منها من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك توصيل الغاز لأكبر عدد من المنازل التى لم يدخلها الغاز، والتى تضمنت هذه التعليمات فى إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية.ومن جهتها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية.ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتي سيتم اطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة، وكذا برامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من غدا الإثنين المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء.