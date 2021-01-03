تواصل مبادرة «اخدم بإيديك» في كنيسة العذراء بعزبة النخل

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم تنظيم اجتماع شباب "نوستالجيا" بكنيسة العذراء والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، يومًا خدميًا تحت عنوان "اخدم بإيديك"، تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تخلل اليوم تجمع الشباب والإبداع في أشغال يدوية للاحتفال برأس السنة، تلاها تقسيم الشباب لمجموعات وتوزيعهم للأشغال اليدوية في الشوارع المجاورة للكنيسة على الناس من الأعمار المختلفة.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.