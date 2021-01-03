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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة أمريكية ترفض دعوى أحد أعضاء الكونجرس لإبطال نتيجة الانتخابات

الأحد 03/يناير/2021 - 12:53 م
محكمة استئناف أمريكية
محكمة استئناف أمريكية
مروة عنبر
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رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأحد، طلب أحد أعضاء الكونجرس الجمهوريين يتيح لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف أيدت قرار قاض اتحادي أمريكي الجمعة الماضية برفض دعوى النائب في الكونجرس من حزب الجمهوريين لوي غومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونجرس الأربعاء المقبل للتصديق رسميا على نتيجة الانتخابات.

ورفع غومرت حليف ترامب الوثيق الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا قائلا "إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ".

ويواصل ترامب الإصرار على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وعلى إطلاق اتهامات بتزويرها.

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