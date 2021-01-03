تسليم جثة ضحية الهبوط الأرضي في الإسكندرية لأهله

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تسليم جثه سعد الربيعي، ضحية الهبوط الأرضي الذي وقع في قرية طيبة 1، إلى أسرته لدفنه، وطلب تحريات المباحث حول حدوث هبوط أرضي مفاجئ، وتشكيل لجنة من الحي لفحص أسباب هبوط الأرضي الذي نتج عنه حفرة كبيرة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة دائرة القسم، ما تسبب في مصرع شخص يدعى سعد الربيعي.انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الدفاع المدني سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، بسبب الحفرة الكبيرة.تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة بموقع الهبوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.