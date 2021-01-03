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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

25 مليار جنيه.. بدء صرف العلاوات ومعاشات يناير

الأحد 03/يناير/2021 - 12:52 م
صرف العلاوات
صرف العلاوات
ولاء جمال
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بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بقيمة 18 مليار جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى 3 شرائح أسوة بما حدث خلال الأشهر الماضية منعا للتكدس والزحام، كما أكد جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأضاف فى تصريحات، أن الشريحة الأولى، ستبدأ الصرف اليوم الاحد، وهى التى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما يصرف معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

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