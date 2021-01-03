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رئيس التحرير التنفيذي
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20 نصيحة لحماية طفلك من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 12:51 م
الدكتور أشرف ربيع
الدكتور أشرف ربيع
هويدا سعيد
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مع انتشار فيروس كورونا يجب على كل أم توخي الحذر والتعامل بدقة مع أطفالها لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث أثبتت الدراسات أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الأطفال بشكل كبير.

ويقدم الدكتور أشرف ربيع أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات لـ"الدستور" مجموعة من النصائح لحماية طفلك من فيروس كورونا.

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون كل فترة قصيرة، مع الحرص على ألا تقل كل مرة عن 20 ثانية.

- عدم لمس العين أو الفم وتجنب وضع اليدين على الوجه عمومًا خارج المنزل.

- تجنب اللعب خارج المنزل، مع التأكيد على النظافة الشخصية.

- عدم لمس الأسطح الخارجية والطاولات، وعند حدوث ذلك تغسل اليدين بالماء والصابون فورًا.

- عند الاضطرار إلى استخدام المرحاض خارج المنزل يجب التأكد من نظافته وتطهيره قبل الجلوس عليه، مع غسل اليدين جيدًا بعد الانتهاء.

- توعية الأطفال بضرورة عدم مخالطة من لديه أعراض نزلات البرد والحمى.

- يجب ألا تخلو حقيبة الأطفال من المطهرات الكحولية والمناديل، لتعقيم الأيدي كل فترة.

- التركيز على التغذية السليمة المتوازنة لحماية الأطفال من كورونا والأمراض الأخرى.

- الاعتماد على وجبات أو سندوتشات مُعّدة في المنزل؛ لضمان نظافتها ومكوناتها، والبعد عن الأطعمة المُصنعة التي تحوي موادًا حافظة واستبدالها بالطبيعية مثل الفاكهة والخضراوات.

- تناول الطعام في الأطباق والأكواب ذات الاستخدام الواحد؛ للتخلص منها بعد الانتهاء مباشرة.

- الإكثار من السلطات والألبان وكل ما هو غني بالفيتامينات خاصة "فيتامين د".

- شرب الكثير من السوائل سواء الماء أو العصائر الطازجة.

- التأكد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل تناول الوجبات وبعدها.

- توعية الأطفال بمخاطر الاختلاط والتأكيد على عدم مصافحة الزملاء أو تقبيلهم واحتضانهم.

- الابتعاد عن الألعاب التي تستدعي التلاحم أو الاشتراك الجسدي.

- النوم المتواصل من 6 لـ8 ساعات ليلًا مفيد ويعد من أهم أسباب تقوية المناعة.

- الالتزام بممارسة الرياضة، فهي تقوي المناعة أكثر من التغذية، حتى لو رياضة المشي.

- البعد عن التوتر والخوف والقلق وأي اضطراب نفسي عمومًا؛ لتأثيره السيئ على المناعة.

- التحدث الدائم مع الأطفال عن تحسن الأوضاع وطمأنتهم وبعث الأمل في نفوسهم.

- تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الكمامة والتأكيد على عدم لمسها من الخارج.

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