وزير لبنانى يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد.وقال حواط فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "أجريت فحص "PCR" مع مطلع السنة الحالية وجاءت النتيجة إيجابية، وبالتالي باشرت بإجراءات العزل الصحي حيث سأتابع مهامي الوزارية عن بعد".وتابع الوزير اللبنانى "أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية املا ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد أسأل الله الشفاء لجميع المرضى وأن تزول هذه الغيمة السوداء عن العالم".