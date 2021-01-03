تعقيم وتطهير مبنى مجمع الأحياء بمحافظة القاهرة

واصلت أحياء القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال والدكتورحسام الدين فوزي، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيرس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيال الجائحة.وقامت إدارة الطب الوقائي برش وتطهير وتعقيم مكاتب وإدارات مبنى مجمع الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كان كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الطب البيطري بتعقيم وتطهير كافة الأبنية الحكومية والمؤسسات حسب خطة عمل الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا.