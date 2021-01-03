برلماني: «تحيا مصر» قادر على تنفيذ تكليف الرئيس لمواجهة «كورونا»

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، تأييده التام لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لصندوق تحيا مصر للقيام بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.وقال «حساسين»، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الرؤية من الرئيس السيسي لقيت ارتياحًا كبيرًا واسع النطاق من جميع المصريين لثقتهم الكبير في الدور الكبير والناجح الذى يقوم به صندوق تحيا مصر في ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره وطالب الدكتور سعيد حساسين من الأثرياء ورجال الأعمال والاستثمار الاستمرار في التبرع لصندوق تحيا مصر، للقيام بدوره المهم في مواجهة فيروس كورونا.وشدد على ثقته التامة فى قدرة صندوق تحيا مصر على تنفيذ التكليف الرئاسي بكل بنجاح واحترافية.