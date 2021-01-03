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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بدعم مبادرة الغرف التجارية لتصدير المنتجات المصرية

الأحد 03/يناير/2021 - 12:43 م
النائب أحمد حلمى
النائب أحمد حلمى الشريف
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم لمبادرة الغرفة التجارية بالقاهرة " بناء مصدر "، والتي تعتزم إطلاقها خلال العام الجاري والبدء في اتخاذ خطوات توقيع بروتوكول تعاون مع بنكي "مصر والتجاري وفا بنك" لدعم وتمويل الشركات المحلية المشاركة في المبادرة.

وأكد عضو البرلمان فى بيان له أصدره،اليوم، أهمية هذه المبادرة لضمان تسويق منتجات الشركات والمنتجين المحليين فى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مشيدًا بحرص بنك مصر بقيادة المصرفى الكبير محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، على المشاركة مع البنك التجارى وفا بنك فى هذه المبادرة.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، ان ملف الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بمختلف دول العالم امام المنتجات والسلع المصرية بجميع انواعها يجب أن يحظى بأولوية قصوى من الحكومة، مطالبًا بضرورة ان تكون هناك دراسات شاملة من المختصين بالحكومة خاصة من ممثلى التمثيل التجارى لمختلف الاسواق العالمية خاصة الاسواق العربية والافريقية لتصدير المنتجات المصرية اليها.

وطالب "الشريف" من الحكومة الإسراع في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالعمل على انتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها داخل مصر للحد من فاتورة الاستيراد.

وكانت الغرفة التجارية قد أكدت انها تعتزم إتاحة تلقى طلبات الشركات الراغبة في تسجيل البيانات والمنتجات المؤهل تصديرها للخارج خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقبها إعداد دورات تدريبية للكيانات المحلية، في ضوء تأهيلها للدخول في مشروع التصدير.

وأشارت إلى أنها بحثت مع بنكى "مصر، والتجارى وفا بنك" فى سياق تقديم الدعم المالى بنسبة 100 % للشركات المحلية فى المشروعات التى تنفذها ضمن مبادرة "بناء مصدر"، إلى جانب تغطية التأمين والمخاطر على الشحنات المصدرة فى الأسواق الخارجية.

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