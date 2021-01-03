الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى الخدمة الطبية الطارئة بالنسبة لمستخدمي الخط الساخن الخاص بالتطعيم ضد كورونا.وفي تصريحات لصحيفة " فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال متحدث باسم وزارة الصحة:" نقوم حاليا بمتابعة مكثفة للإشارات الجديرة بأن تؤخذ مأخذ الجد عن وجود زيادة تحميل على الخط الساخن".وأضاف المتحدث أن الإشارات الأولى تفيد بأن هذه المشاكل ترجع إلى أسباب تقنية.وحسب تقرير الصحيفة، فإن هناك مركزا للاتصالات يعمل منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي بنحو 1100 موظف يقومون بمعالجة ما يصل إلى 200 ألف استفسار أسبوعيا.