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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حديقة الحيوان: دفن جثمان ذكر الزراف «زيزو».. والصفقة في «الضمان»

الأحد 03/يناير/2021 - 12:41 م
ذكر الزراف زيزو
ذكر الزراف زيزو
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم دفن جثمان ذكر الزراف "زيزو" في المدافن الصحية بالجيزة بعد حرقها، كإجراء متبع مع الحيوانات النافقة وذلك بعد تشريح الجثمان في وجود المورد للزرافات الثلاث من جنوب إفريقيا.

وقال في تصريحات للدستور، إن ذكر الزراف زيزو وانثيي الزراف الآخرين في فترة الضمان لمدة شهر وهي توقيت الحجر البيطري وأن المورد مسؤول في حالة الإصابة بأي من الأمراض، وأن الحديقة في انتظار ما سيسفر عنه التقرير الطبي لذكر الزراف، حيث يجري حاليا فحص العينات في معامل بحوث صحة الحيوان.

وأضاف أن الحالة الصحية لإناث الزراف في حديقة الحيوان جيدة، ويتم توفير الرعاية الكاملة لهم وكذلك وسائل التدفئة والتغذية الجيدة والتي تتماشى مع الظروف الجوية وبرودة الجو.

وكان السيد القصير وزير الزراعة، أمر بتشكيل لجنة من صحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء حديقة الحيوان للوقوف على أسباب وفاة ذكر الزراف "زيزو" وقد تم تشريحها بواسطة الفريق الطبي البيطري.

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