أستاذ بجامعة تركية يسب طلابه ويصفهم بالإرهابيين

فى سابقة تعد الأولى من نوعها، أهان عميد كلية الحقوق بجامعة حسن كاليونجو التركية بمدينة غازي عنتاب، الدكتور أنور بوزكوت، طلابه الذين رفضوا فتح الكاميرات له أثناء تأدية الامتحانات عبر الإنترنت، ووصفهم بالإرهابيين.وسب الدكتور التركي، طلابه، علنًا في مقطع فيديو، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال عميد كلية الحقوق في المقطع المصور "فلول إرهابية، من المستحيل أن يكونوا طلابي، أوغاد، لا يمكن أن يكونوا بشر"، وفقا لموقع تي 24 التركي.من جانبه، أعلن اتحاد الطلاب بجامعة حسن كاليونجو عن رفع شكوى جنائية ضده، تتهمه بالتطاول عليهم وإهانتهم بشكل لا يمكن السماح به.يذكر أن الطلاب الأتراك انتقدوا سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظام التعليم عن بعد، ونظام امتحانات الجامعات في تركيا، قائلا "هناك كليات أخرى تقوم بهذه الامتحانات على شكل تكليفات منزلية، فلماذا يطالبون بالامتحانات من خلال الكاميرا، نظام الجامعة ليس جيدا، والعديد من الأصدقاء لم يتمكنوا من تحميل الإجابات في وقت الامتحان الإنترنت يقطع من حين لاخر ونحن ضحية لذلك دعونا نجري الامتحانات النهائية على شكل واجبات منزلية".