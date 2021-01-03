«القاهرة» تتابع إجراءات مواجهة كورونا في «تموين الأميرية»

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مكتب تموين الأميرية لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.وفي ذات الإطار، تابع فوزي سير انتظام العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كان تفقد صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي مستشفى الزيتون التخصصي بحى الأميرية لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.