مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

كشف محفوظ منصور، أحد أعضاء فريق الحكومة الأفغانية الذي يتفاوض مع حركة طالبان، عن عدم استعداد الحركة بعد لأي وقف لإطلاق النار، فيما يستعد الفريقان لاستئناف المحادثات الأسبوع المقبل.وحذر منصور الحكومة من أن غالبية أفراد قوات طالبان يعتقدون أنه يمكنهم السيطرة على السلطة عسكريا، وتلك "عقلية خطيرة".وكان الجانبان قد بدآ المحادثات العام الماضي بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة ديمقراطية عندما تنسحب القوات الأجنبية من البلاد.